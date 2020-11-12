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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مع مى حلمى فى أحدث صورة له من دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان في أحدث صورة له من دبي، حيث جاءت تلك الصورة مع المذيعة مي حلمي، والتي نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وظهر فيها رمضان باللوك الجديد الذى كشف عنه مؤخراً حينما صبغ شعره باللون الأبيض.
محمد رمضان
من ناحية أخرى سبق وشارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة جديدة مع سيارته التى سبق وأعلن عن شرائها في وقت سابق، حيث أعاد نشر صورة نفس السيارة، ولكن تلك المرة من الأمام وعلق عليها بكتابة: "M.R.1" في إشارة إلى اسمها محمد رمضان نمبر وان.
وسبق وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.
وظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر".
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