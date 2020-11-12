رئيس "الأسكندرية السينمائي": نجحنا في مواجهة كل التحديات والصعوبات المادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ألقى الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، كلمة في حفل توزيع جوائز الدورة 36 من المهرجان والمُقام بأحد الفنادق على شاطئ المتوسط.

وقال الأمير "رغم كل التحديات والصعوبات المادية والطبيعية واللا إنسانية، ورغم فيروس كورونا، إلا أن مهرجان الأسكندرية في دورته الـ 36 نجح في مواجهة كل التحديات كي نصل معا لبر الأمان".

وتابع "ضيوف المهرجان اتحدوا بحضورهم أزمة كوفيد 19، وحرصوا على الحضور لولاهم لما كان للدورة أن تخرج للنور، شكرا لمن تكبد مشقة السفر وتحدى الفيروس اللعين، وأوجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي كانت تتمنى أن تكون بيننا اليوم".

جدير بالذكر أن الدورة 36، شهدت تكريم اسم الفنان الراحل "الملك" فريد شوقي، واسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، والفنان الكبير عزت العلايلي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان صلاح عبدالله.