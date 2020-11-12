بأغنية عن الأسكندرية والسينما.. بدء حفل توزيع جوائز الدورة 36 لـ"الأسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

في حفل بسيط بأحد الفنادق، بعد إلغاء مراسم الاحتفالية الكبرى التي اعتاد مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، على إقامتها مع نهاية كل دورة، تم إعلان جوائز الدورة الـ36.

شهد الحفل تقديم أغنية جديدة تستعرض العلاقة بين الأسكندرية والسينما، فكرة وإخراج المخرج السكندري محمد مرسي، وقدمت الحفل الفنانة نورهان.

يشهد الحفل حضور محدود من الفنانين والجمهور، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.