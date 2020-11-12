محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- حازم جودة:
في حفل بسيط بأحد الفنادق، بعد إلغاء مراسم الاحتفالية الكبرى التي اعتاد مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، على إقامتها مع نهاية كل دورة، تم إعلان جوائز الدورة الـ36.
شهد الحفل تقديم أغنية جديدة تستعرض العلاقة بين الأسكندرية والسينما، فكرة وإخراج المخرج السكندري محمد مرسي، وقدمت الحفل الفنانة نورهان.
يشهد الحفل حضور محدود من الفنانين والجمهور، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بأغنية عن الأسكندرية والسينما.. بدء حفل توزيع جوائز الدورة 36 لـ"الأسكندرية السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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