كارول سماحة أفضل ممثلة.. جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بـ"الأسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في دورته الـ36، والتي يُسدل عليها الستار اليوم الخميس. وجاءت النتائج على النحو التالي.. - ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ"باري" إنتاج اليونان وفرنسا. - منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الإسباني "نافذة على البحر". - فاز المخرج سيا ماك اعتمادي بجائزة يوسف شاهين عن فيلمه "باري". - وكانت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من نصيب فيلم "نافذة على البحر". Advertisements - وحصل الفنان ربيع جليم على جائزة عمر الشريف كأفضل ممثل، عن دوره في الفيلم المغربي "اللكمة". - وفازت الفنانة كارول سماحة بجائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة"، مناصفة مع الفنانة إيما سواريز عن فيلم "نافذة على البحر". - ذهبت جائزة القدس للإنجاز الفني للفيلم السوري "غيوم داكنة". - وحصل الفيلم اللبناني "مفقود" على جائزة كمال الملاخ للعمل الأول. - وفاز الفيلم المغربي "اللكمة" بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي. جدير بالذكر أن الدورة 36، شهدت تكريم اسم الفنان الراحل "الملك" فريد شوقي، واسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، والفنان الكبير عزت العلايلي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان صلاح عبدالله.

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