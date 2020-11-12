أصالة تدعم محاربات بهية لعلاج سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

استضافت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان الفنانة الكبيرة أصالة نصرى وابنتها شام، في زيارة تعد الأولى من نوعها وذلك، بحضور ليلى سالم عضو مجلس إدارة مستشفى بهية وحفيدة الحاجة بهية وهبى ومهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية ود.جيلان فلفلة عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، وإيمان شكرى صديقة الفنانة أصالة.

وأعربت أصالة عن سعادتها البالغة بتواجدها بمستشفى بهية لدعم المحاربات نفسيًا، عن طريق التخفيف عنهن وإطرابهن بصوتها العذب وأغانيها المتنوعة، وأضافت أنها طلبت زيارة بهية كي تستمد الدعم من المحاربات وليس العكس، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بمرض شلل الأطفال في صغرها ولذلك هي تشعر بكل المحاربات في تحديهن للمرض.

وتابعت أصالة حديثها قائلة أن الآلام النفسية أكثر تأثيرًا على المريض من الجسدية، مضيفة أن "الإنسان في أسوأ أحواله له مفتاح وأنا أفتخر أني واحدة من الناس التي حصلت على مفاتيح قلوب كثيرة حول العالم، وأنها تعرف إنه سيأتى اليوم الذى تحصد فيه هذا الاستثمار الإنسانى الذي زرعته فى قلوب كثير من الناس، حيث أنها استطاعت أن تسير بالتوازي مع أصالة الفنانة وأصالة الإنسانة إلى أن أدركت أن الجانب الإنساني فى شخصيتها هو الذى جعلت الجمهور يؤمن بها ويحبها.

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وأكدت على أهمية الجانب النفسي فى العلاج ولذلك صرحت برغبتها بوجودها فى قسم الدعم النفسي بمستشفى بهية كمتطوعة لدعم المحاربات نفسيًّا ولنقل قصصها وخبراتها الحياتية لهن وحثهن على كيفية تخطى الآلالم واحتفاظهن بمحبة من حولهن لأن المواقف الصعبة هي التى تبرز مكانة الإنسان لدى الآخرين مضيفة أن تقدم المرأة بالعمر ما هو إلا زيادة مكانتها لدى محبيها وذويها.

من جانبها أعربت الأستاذة ليلى سالم حفيدة الحاجة بهية عن سعادتها بزيارة الفنانة أصالة للمستشفى حيث أنها أعطت لمحاربات بهية دعم نفسي وطاقة إيجابية. وأكدت على أن بهذه الزيارة أصبحت أصالة سفيرة لمستشفى بهية.​