"الأسكندرية السينمائي" يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الـ36

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أسدل مهرجان الأسكندرية السينمائي، الستار على فعاليات دورته الـ36 والتي تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر. وأعلن القائمون على المهرجان جوائز مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي.. - حصل الفيلم الفرنسي "فنسنت قبل الظهيرة" على جائزة أفضل فيلم قصير. Advertisements - وحصل فيلم "الحبر المطلق" من المغرب على تنويه خاص. - ونوهت اللجنة بشكل خاص لفيلم "الشريط" من ألبانيا. - وذهبت لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "شامل الفواتير" من إسبانيا. جدير بالذكر أن الدورة 36، تم خلالها تكريم اسم الفنان الراحل "الملك" فريد شوقي، واسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، والفنان الكبير عزت العلايلي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان صلاح عبدالله.

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