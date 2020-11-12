إسلام إبراهيم لـ"الخليج 365": "لن أشارك في أفلام غير مقتنع بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه يتمنى التواجد الفترة المُقبلة في السينما، من خلال عمل مهم، حتى إذا كانت مشاركته ستأتي كعنصر صغير، المهم أن يكون الفيلم كبير.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أي ممثل في الدنيا سقف طموحه السينما، وحققت نجاحات في الدراما عايز لما ادخل السينما أتواجد بأعمال مهمة، ومعنديش مشكلة أكون عنصر صغير في فيلم كبير".

وأضاف إسلام "مش عايز ابقى موجود في أفلام صغيرة وخلاص، ومش عايز أعمل أفلام مش مقتنع بيها".

جدير بالذكر أن إسلام إبراهيم حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" إخراج كاملة أبوذكري، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، مصطفى درويش، دنيا ماهر، زينب غريب، شريف دسوقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.