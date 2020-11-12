تامر كروان لـ"الخليج 365": التعاون مع 8 مخرجين أصعب شيء في "نمرة اتنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الموسيقار تامر كروان، إن مشاركته في مسلسل "نمرة اتنين"، تأتي من خلال وضعه موسيقى الـ8 حلقات، والتترات وأغنية تقدمها الفنانة نوران أبو طالب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الصعب في هذه التجربة أنني أتعامل مع 8 مخرجين مختلفين، في مسلسل يقوم على تيمة رئيسية واحدة، ولكن بـ8 رؤى مختلفة للحكاية، بممثلين مختلفين، كما لو كنت بشتغل على 8 أفلام كل فيلم مدته 45 دقيقة".

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حكاية خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".