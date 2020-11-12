تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن شفاء نجلها من فيروس كورونا

أصيب خلال الأيام الماضية ابن الفنانة وفاء صادق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وطالبت الفنانة حينها الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية، والدعاء لنجلها بالدعاء.

وكشفت وفاء صادق تفاصيل الحالة الصحية لابنها، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، وقالت إن ابنها شفي من فيروس كورونا، حيث أجرى المسحة الآخيرة وجاءت سلبية، وطمأنت الجميع على سلامتهم.

وكانت كتبت وفاء صادق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “رجاء من كل الأبهات والأمهات، امنعوا ولادكم من الخروج بجد، حتى الكبار، ابني رجع من الجامعة إمبارح تعبان جدا”.

وأضافت: “النهارده عنده أعراض إسهال شديد وحرارة وصداع، مش قادر يتحرك من مكانه حرفيا، أرجوكم والمضطر ينزل؛ الكمامة الكمامة الكمامة ضروري، ربنا يسترها على الجميع”.