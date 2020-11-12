درة تبدأ تصوير الحكاية الثامنة من " إلا أنا"

بدأت النجمة درة، اليوم تصوير الحكاية الثامنة والتي تحمل اسم "أروح لمين" من مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

وتخطط الشركة المنتجة لضم الـ 8 حكايات كجزء أول من المسلسل وهما «بنات موسى» بطولة وفاء

عامر، و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة، و«أمل حياتي» بطولة حنان مطاوع، و«أمر شخصي» بطولة شيرى عادل، و«ضى القمر» بطولة كندة علوش، و«لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، الذي تبدء عرضها الليلة، «أروح لمين» بطولة درة، والتخطيط لجزء ثاني سيتضمن 8 حكايات أخرى.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" هو آخر أعمال الفنانة درة التلفزيونية، وشارك معها في بطولة العمل الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.