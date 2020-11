بعد مهرجان الجونة .. آمال مثلوثي تطلق كليب "أميرة الحزن Princess Melancholy"

بعد ختامها مهرجان الجونة السينمائي، أطلقت الفنانة التونسية آمال مثلوثي أجدد أعمالها الغنائية المصورة "Princess Melancholy" أميرة الحزن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره في القاهرة.

ويعد العمل الجديد أجدد كليبات أغنيات ألبوم مثلوثي الجديد "يوميات تونس Tunis Diaries"، الذي أطلقته رسميًا نهاية أكتوبر الماضي، واحتفلت به خلال تواجدها في مصر، عبر إحيائها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، عبر تقديمها إحدى أغنيات الألبوم، وهي أغنية "حلم"، وخطفت بها أنظار العالم العربي.

وكشفت آمال أن الكليب الجديد تم تصويره منذ قرابة عامين ونصف خلال تواجدها آنذاك في القاهرة لإحياء حفل غنائي، وتعاونت خلال لأول مرة مع المخرجة المصرية ريم أسامة، ومدير التصوير أحمد هيمن، موضحة أن الأغنية نفسها تحمل حالة إنسانية وعاطفية خصوصًا، إذ إن Princess Melancholy تعني بالترجمة العربية "أميرة الحزن"، وتجسد الكلمات معاناة شخص حساس ومختلف يعاني في حياته وسط المجتمع من

الحسد والانعزال والتنمر، وهي مهداة إلى الأشخاص المختلفين بتفكيرهم وطبيعتهم وفنهم ويعانون من النبوذ من مجتمعهم.

وضم ألبوم "يوميات تونس"، في جعبته 18 أغنية، مقسمة عبر ألبومين في ألبوم واحد، حيث يحوي النصف الأول تسعة أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، بجانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

ويعقب الألبوم الجديد أصداء النجاح الجماهيري الذي حققته مثلوثي عبر أوبريت "كلمتي حرة"، الذي جمعت فيه أكثر من

خمسين فنانًا عربيًا وعالميًا، منهم نجوم الدراما والسينما التوانسة ظافر العابدين ودرة وهند صبري، واللبنانية باميلا الكيك والسورية فايا يونان والتونسية غالية بنعلي واللبناني حامد سنو والفلسطيني عمر كمال، وتعد "كلمتي حرة" أشهر أغنيات مثلوثي والتي ظهرت في ألبومها الأول واعتبرت نشيدًا للثورة التونسية، وتم اختيارها لتعرضها لايف في احتفالية جائزة نوبل للسلام منذ خمسة أعوام.



كما يأتي ألبوم "يوميات تونس" بعد عام من ألبومها الأخير Everywhere We Looked Was Burning، قدمت خلاله مغامرة الغناء باللغة الإنجليزية في جميع أغنيات الألبوم لأول مرة في مشوارها، بعد اعتيادها تقديم بضع أغاني باللغة الإنجليزية في ألبوماتها ولكن كانت الغالبية منها باللغة العربية، وضم الألبوم في جعبته 10 أغاني، منها أغنية Rescuer، وأغنية Foot Steps، وأغنية الألبوم الرئيسية Everywhere We Looked Was Burning التي ظهرت بشكل فيديو كليب مصور يجسد معاناة العالم في عام 2020 بداية من حرائق الغابات والكورونا واللاجئين ومظاهرات لبنان وأزمة ليبيا وسوريا وصولا لاحتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العنصرية، وتعاونت مثلوثي عبر هذا الألبوم مع شركة Partisan Records العالمية للإنتاج والتي تعاونت معها أيضًا في ألبومها الجديد "يوميات تونس".