مى عزالدين تُبهر رواد مواقع التواصل بمشهد وفاة والدها فى "خيط حرير"​ .. فيديو

ردود أفعال كبيرة أحدثتها الفنانة مي عز الدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب حلقة "خيط حرير" ومشهد وفاة والدها خلال أحداث المسلسل، وذلك من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة.

أغنية "ناقصني أمان" من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.

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وتقوم قناة ON بإذاعة حلقات مجمعة

مساء اليوم الخميس، في الساعة الساعة السابعة، حيث سيتم عرض من الحلقة الرابعة وحتي الثامنة، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت عبر قناة On Drama في الساعة الثانية ظهرًا.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبدالمغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا،

محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.