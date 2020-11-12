مهرجان الإسكندرية السينمائي يختتم فاعلياته بـ"شيراتون المنتزة"

تختتم بعد قليل فاعليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث يقام حفل الختام في إحدى قاعات فندق شيراتون المنتزة والذي أقيمت فيه أغلب فاعليات المهرجان هذا العام لأسباب مختلفة في مقدمتها الظروف المناخية وبالطبع الإجراءاتالاحترازية بسبب فيروس كورونا.
وقررت إدارة المهرجان إقامة حفل الختام بحضور محدود لن يتجاوز 100 فرد، جميعهم من ضيوف المهرجان ونجومه المكرمين مثل صلاح عبد الله وعزت العلايلي وإيناس الدغيدي.
وكان حفل افتتاح المهرجان قد ألغي بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وتحسبًا لنفس الأمر تقرر تحويل حفل الختام إلى قاعة مغلقة بالفندق.
ومن ناحية أخرى ستعلن الليلة جوائز المهرجان حيث يتنافس على مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا من مختلف دول حوض البحر المتوسط، كما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة منافسة قوية.
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