في ذكرى وفاة الساحر.. كريم محمود عبدالعزيز: الله يرحمك يا صاحبي

أحيى الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذكرى الرابعة لوفاة والده الساحر محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر "عبدالعزيز" صورة له برفقة والده الراحل، وعلقعليه قائلة:"الله يرحمك يا رجولة يا جدع يا طيب يا غالي، الله يرحمك يا صاحبي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد صراع مع المرض.
يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز ينتظر عرض فيلمه الجديد"موسى"، بطولة: إياد نصار، أحمد مالك، كاظم نبيل، سارة الشامي، عبدالرحمن القليوبي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
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