للمرة الأولي "أبي تحت الشجرة" علي مسرح السلام

يعرض اليوم الخميس في تمام السابعة مساءاً وللمرة الأولى على مسرح السلام ، مسرحية "أبي تحت الشجرة" ، ويستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع

لمدة خمسة أسابيع مقبلة.



وتدور أحداث العرض حول اغتراب الآباء وما يترتب عليه من عقوق الأبناء نتيجة لهث الآباء وراء

النقود.

يذكر أن "أبي تحت الشجرة" بطولة هاني كمال، ومنير مكرم، ةلبنى الشيخ، وأحمد عبد الهادي، وشادي أسعد، ودعاء دودا، ودينا هريدي، تأليف طارق رمضان، إخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان خالد النجدي.