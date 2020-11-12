فيديو..بوسي تطرح أحدث أغنياتها "أنا الدنيا"

طرحت الفنانة بوسي، منذ دقائق، أغنيتها الجديدة "أنا الدنيا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الأغنية من كلمات:ملاك عادل، ألحان:مصطفى حجاج، توزيع:أحمد عادل، ويقول مطلعها"انا الدنيا اللي هتوريك في عز الظهر نا الدينا اللي هتخليك تحس بانك من غير ضهر " حجاج، توزيع:أحمد عادل، ويقول مطلعها"انا الدنيا اللي هتوريك في عز الظهر نا الدينا اللي هتخليك تحس بانك من غير ضهر " يذكر ان بوسي ستكون ضيفة برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، وذلك مساء اليوم على قناة CBC، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، لتكشف وللمرة الأولى أزمتها مع والدها.

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