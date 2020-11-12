محمد ممدوح لـ أحمد أمين: أنت مكسب كبير لينا

نشر الفنان محمد ممدوح صورة للفنان أحمد أمين من مسلسله الجديد"ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق"ممدوح" على الصورة قائلاً:"أحمد أمين، أشكرك علي تركيزك وإخلاصك وموهبتك اللي أمتعتنا

بيهم في رحلتنا مع رفعت إسماعيل، أنت مكسب كبير لينا، أشكرك مرة تانية"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

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يذكر أن مسلسل "ماوراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات التي تحمل

نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح مسلسل"قابيل"، والذي تم عرضه في رمضان 2019، بطولة محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.