فيديو يدمي القلوب..إنقاذ رضيع دُفن حياً في الهند

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انقاذ طفل رضيع دفن حيا بالهند
أظهر مقطع فيديو يدمي القلوب لحظة إنقاذ طفل رضيع مدفون تحت التراب في إحدى الولايات بالهند.
عثر عامل على طفل رضيع وهو مدفون حيًا في إحدى المزارع بمدينة خاتيما الهندية على الحدود مع نيبال، وتجمهر السكان المحليون لإنقاذ الرضيع وانتشاله من تحت الأرض.
ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورًا صادمة للطفل الرضيع وهو يغطيه التراب، ومقطع فيديو يوضح تجمع الأهالي بعد انتشال الطفل من تحت الأرض.
وتُظهر اللقطات وضع الطفل بعد إخراجه من تحت الأرض وهو يغمره التراب على وشاح ملون، وتقوم إحدى السيدات بتنظيف وجهه، وكان الطفل ساكنًا لا يتحرك.
وعلى الفور تم نقل الرضيع لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، وأفادت الصحيفة بأن الطفل تلقى العناية اللازمة وحالته الآن مستقرة، وقامت إحدى السيدات بتقديم طلب لتبني الطفل بعد أن يتعافى ويخرج من المستشفى.
ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل متعلقة بأسباب تواجد الطفل بهذه الحالة، أو ملابسات دفنه وهو على قيد الحياة.
الجدير ذكره أن حادثة دفن الأطفال الرضع وهم أحياء ليست الأولى في الهند، ففي أواخر العام الماضي عُثر على رضيعة مدفونة داخل إناء فخاري بولاية أوتار براديش.
ومن المعروف أن الهند تحرق موتاها ما عدا الأطفال الصغار يتم دفنهم، ولكن إلى الآن ما زال السبب وراء دفن الرضع وهم أحياء مجهولًا.
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