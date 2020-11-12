تراند اليوم : محمود عبد العزيز أيقونة الفلسفة في إختيار أدواره – إتفرج

في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر، قبل 4 أعوام، رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا، ليظل دائما متواجدا بين جمهوره.

قدم عبد العزيز طوال مشواره الفني أدوارا متنوعة، لم يعتمد على وسامته بل ابتعد عنها ليظهر في شخصيات مختلفة، تصدقه في كل دور يظهر فيه ليصل إلى قلوب جماهيره بكل سهولة.

ولمحمود عبد العزيز معايير في اختيار أدواره، قالها في لقاء له أعيد عرضه عبر قناة “ماسبيرو زمان” في وقت سابق.

قال عن اختياره للأدوار: “لازم أحس أنها قريبة، بتحصلي بتحصل لابن خالتي لواحد قريبي، أحس أن الحالة اللي حاصلة في مجتمعنا مش غريبة عليا، لا يهمني أن أعمل دور تمثيلي عظيم لمجرد أنه تمثيل بس”.

ويرى محمود عبد العزيز أن الأهم أن يقدم دورا يشعر المشاهد أنه يعرفه ويشبهه ليس بعيدا عن واقعه، كما يرى أن الممثل عندما يتقمص الشخصية يكون نتاج أشخاص التقى بهم من قبل وخزن في ذاكرته تصرفاتهم.

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أما الأدوار التي يفضلها هي التي يتعب في تنفيذها، لا يهمه الأجر الذي يتقاضاه، كما قال في نفس اللقاء “أنا أحب أني أعرق مش علشان أجر باخده” يحب أن يبذل مجهودا في العمل الذي يقدمه، الفكرة ليست في الدور على قدر أن يظهر بشكل طبيعي وتحضير جيد ويقنع الجمهور.

كان الفنان محمود عبد العزيز قد رحل في 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.



