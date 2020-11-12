تراند اليوم : حفيد عمر الشريف يعلن تحمسه لإنضمامه لمسلسل إسرائيلي – إتفرج

كشف عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف عن تعاقده على العمل في مسلسل اسرائيلي.

نشر عمر الشريف جونيور صورة لخبر متداول عن انضمامه لفريق عمل مسلسل The Baker & The Beauty، وعلق كاتبا: “متحمس للانضمام إلى المسلسل المفضل لي”.

يُذكر أن عمر جونيور حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما “طارق”، اشتهر سابقاً بالعمل كعارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012 ، بعدما كشف صراحة عن ميوله الجنسية وأنه “مثلي الجنس”، وأعلن مؤخرًا أنه لن يخاطر بالعودة لوطنه الأصلي.

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مسلسل The Baker & The Beauty، وهو واحد من أكثر المسلسلات شعبية ومشاهدة في إسرائيل، عُرض منه حتى الآن موسم واحد فقط، بدأ في إبريل الماضي وانتهى في يونيو، وتدور أحداثه حول دانيال غارسيا يعمل في مخبز الأسرة ويفعل كل ما يتوقع منه والديه وإخوته الكوبيين المحبين القيام به، حتى تتغير حياته بشكل غير متوقع في ليلة ميامي البرية مع لقاء فرصة مع نوا هولاندر في مطعم فاخر.نوا هي نجمة عالمية، ابنة قطب عقاري ونموذج ناجح، فقط من علاقة هوليوود رفيعة المستوى.الشرر يطير بين الاثنين والزوجين من غير المرجح أن تقرر ما إذا كان لقلب حياتهم ليكونوا معا، وسحب أسرهم في صراع الثقافة لا مفر منه.