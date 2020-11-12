تراند اليوم : حياة شيرين عبد الوهاب هتبقي علي الملأ والي مايشتري يتفرج

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب موافقتها على تقديم أي عمل فني يحمل سيرتها الذاتية.

أول تعليق لشيرين عبد الوهاب على أنباء طلاقها

وجاء في بيان إعلامي من شيرين عبد الوهاب أن ما يتردد عن ربط حياتها بمسلسل جديد أخبار عارية من الصحة، مؤكدة أنها في أوج عطائها الفني تاركة أعمالها وأغانيها تتحدث عنها.

وأشارت شيرين في البيان أنها لن تسمح للإتجار باسمها تحت أي مسمى، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترويج لمسلسل بدعايا يعاقب عليها القانون وهي الإعلان بما هو كاذب.

من ناحية أخرى، كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، بسبب خلاف شديد حصل بينهما، وبحسب الأخبار المتداولة التي أفادت بأن حسام لجأ إلى توقيع وسحب وقبض أموال تعود لزوجته شيرين عبد الوهاب، بحكم أنه يملك توكيلاً مالياً منها، مما دفع الأخيرة إلى ملاحظة تلاعب في أرصدتها المصرفية ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون علمها.

