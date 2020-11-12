"ملطخ بالدماء ويتناول ايس كريم".. كيفن هارت يخطف الأنظار خلال تصوير The Man From Toronto

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم الأميركي كيفن هارت وهو ملطخًا بالدماء، وذلك خلال تصويره أحد المشاهد من الكوميديا المقبلة The Man From Toronto، يوم الثلاثاء.
في وقت لاحق، شارك الممثل رسالة خاصة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تضمن مطقع فيديو سريع يشكر في معجبيه على مساعدته في تجاوز عتبة 100 مليون متابع.
خلال التصوير، كان كيفن يرتدي كيفن يرتدي قميص كريمي وسروال أسود وسترة مبطنة سوداء. في مكان تصوير الحادث، شوهد هارت يخرج من سيارة كلاسيكية سوداء ماركة دودج، وكان الدخان يتصاعد من السيارة.
يُشار الى أن هارت كان قد كشف في شهر مايو الماضى عن تشوقه لطفل آخر من زوجته إنيكو باريش، ما لبث أن أتت مولودته كوني مارا، وعلق قاصدًا اياها: "جنتي أصبحت على الأرض".
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