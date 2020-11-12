شذى حسون تتلقى لقاح كورونا.. والجمهور يسألها عن الآثار الجانبية

متابعة بتجـــــــــــرد: بصورةٍ عبر تطبيق إنستغرام، أعلنت الفنانة شذى حسون عن خضوعها للقاح فيروس كورونا اثناء تواجدها في الإمارات العربيّة المتحدة، وأرفقت الصورة بالتعليق التالي: “تمّ بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا. شكر كبير لفريق العمل على جهوده الكبيرة لجعل الامارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح.. والله الحافظ”. لكن هذا المنشور قد فتح باب النقاش بين صفوف متابعيها حول خطورة تلقي لقاح كورونا، فمنهم من سألها عن الآثار الجانبية لهذا اللقاح وآخرون طالبوها ببث مباشر تتحدّث فيه عن تجربتها.

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