ما الجديد الذي يحضره حمادة هلال؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى المخرج عادل سرحان من تصوير آخر مشاهد أحدث أعماله الغنائية المصورة “آية من الجمال” للفنان حمادة هلال، والمقرر ظهور الكليب قريباً من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ويتغنى حمادة هلال خلال الأغنية المنتظرة “آية من الجمال” بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية “طحن في طحن”، ويسعى خلالها إلى تقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حالياً مع الموجة الثانية لوباء كورونا.

ويجمع الكليب الجديد الذي تولت إنتاجه شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاعتماد على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وأعرب عادل سرحان عن حماسته لهذه التجربة، نظراً إلى أنه أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واعتماده على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد كافة الإجراءات بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.