حسين فهمي يتحدث لأول مرة عن زيجاته وحياته الخاصة

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متابعة بتجـــــــــــرد: يحل الفنان المصري القدير حسين فهمي، ضيفاً على برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي تعرضه قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي مساء يوم غد الجمعة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات (10:00 بتوقيت السعودية).
وينقلنا “الدنجوان” حسين فهمي خلال الحلقة عبر مختلف المحطات البارزة في مسيرته المتنوعة وحياته الشخصية وعلاقته بوالديه، كما عاد في حواره لبداياته وذكريات طفولته وزيجاته المتعددة، حيث يكشف فيها عن العديد من الأمور لأول مرة في حياته.
وتلعب وفاء الكيلاني من خلال برنامج السيرة الذي بدأ عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي، دور صاحبة دار نشر، وتقوم بإجراء الحوار مع ضيوفها عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية، حيث تقوم بتحويل هذه القصص إلى كتاب السيرة الذاتية. واستضافت الكيلاني في البرنامج العديد من نجوم الشاشة العربية وذلك لسرد قصص حياتهم أو بعض المواقف التي تعرضوا لها في قالب ترفيهي ممتع، منهم أحمد السقا، ويسرا ونيللي كريم، وهاني شاكر.
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