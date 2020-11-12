بالفيديو – ليلى علوي تحتفل بـ”اليوم العالمي للسناغل”

متابعة بتجـــــــــــرد: من خلال مشهد من فيلمها “تجيبها كده تجيلها كده هي كده” مع النجمين سمير غانم وفاروق الفيشاوي الذي أنتج عام 1983 وكوكبة أخري من نجوم الفن، احتفلت النجمة ليلي علوى، باليوم العالمي للسناجل الموافق 11 تشرين الثاني (نوفمبر)،

وكانت ليلي قد شاركت مشهدها عبر هاشتاج “اليوم العالمي للسناجل” عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليه بقولها: “لما الاهتمام ما يجيش خالص” وجسدت ليلى علوي، فتاة تحاول لفت نظر حبيها سمير غانم في مقطع فيديو كوميدي، حيث قامت بإلقاء شنطة يدها أمامه إلا أنه قام برميها داخل إحدي المباني.

ويحتفل الشباب والفتيات، اليوم 11 /11 في مختلف بلدان العالم، بـ”اليوم العالمي للعزاب”، و”يوم السناغل ” في الأساس هو عيد شائع بين الشباب الصيني، ويعتبره العزاب يوماً خاصاً بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور علي الشريك المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر، ولقد اختار العزاب، في الصين يوم 11/11 كيوم عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردي “1” أربع مرات على التوالي، والذي يدل علي الوحدة الشديدة.