بالفيديو – طرافة أسيل عمران تظهر في يوم ميلادها.. هكذا رقصت وأطفأت الشمع

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة السعودية اسيل عمران بيوم ميلادها في أجواء عائلية وهو ما ظهر من خلال مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه ظهرت برفقة أشقائها فيما سمع صوت شقيقتها لجين وهي تقوم بالتصوير. ووقف الجميع أمام قالب حلوى صغير وبدا التأثر على أسيل التي قامت بالرقص بطريقة طريفة على أنغام أغنية العيد.

وعمت مكان الحفل حالة من المزاح والمرح كما لفتت الفنانة الأنظار بالطريقة التي اعتمدتها لإطفاء شمعة قالب الحلوى حيث فعلت هذا وعلى خلاف المعتاد بالتلويح بواسطة يدها.

ولفت الفيديو إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها في الساعة الأولى بعد النشر أكثر من 7 و740 مشاهدة.

وفي التعليقات تمنى الكثيرون لأسيل السعادة والنجاح في حياتها مهنئين إياها بحلول عيدها. ويذكر أنها تعرضت في وقت سابق لسخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت صورة قديمة لها مشيرة إلى أن شكلها تغير إلى حد كبير.