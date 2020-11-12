اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





شاركت النجمة داليدا خليل جمهورها بفيديو (تيزر) أعلنت من خلاله عن عمل فني جديد بعنوان "شيك أوي" سيبصر النور قريباً. الفيديو جريء ويبرز جمال داليدا الطبيعي. وما أن شاركت داليدا هذا الإعلان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حتى تصدّرت هاشتاغ #شيك_أوي خلال ساعات قليلة قائمة التريندينغ على تويتر في لبنان نظراً للتفاعل القوي وتشويق الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل في إعلان جريء لـ "شيك أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.