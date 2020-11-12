روبيرت غرينت يستهل انضمامه الى انستغرام بصورة لابنته

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متأخرا عشر سنوات انضم نجم "هاري بوتر" روبيرت غرينت" الى انستغرام واستهل مشاركته بنشر أول صورة لابنته الأولى.
وكان غرينت رحب بطفلته الأولى من حبيبته جورجيا في مايو الماضي، وذلك بعد شهر واحد من إعلانهما عن الحمل.
وشارك غرينت (32 عاماً) متابعيه على حسابه صورة لطفلته الصغيرة البالغة من العمر 6 أشهر حيث اتكأت على كتفه وهي ترتدي بلوزة وردية.
وعلّق على الصورة قائلاً: "مرحباً إنستغرام.. متأخر 10 سنوات فقط لكن ها أنا هنا"، وتابع حديثه عن اسم طفلته: "غرينت على انستغرام، أنا هنا اليوم لتقديم طفلتي جي لكم، ابقوا آمنين".
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