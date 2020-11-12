اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أي خلاف مالي بينها وبين زوجهاالفنان حسام حبيب، وأكدت أن علاقتهما الزوجية لم تختلط بالمسائل المالية . وأصدرت بيانا توضيحيا جاء فيه:

"تؤكّد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبداً بمعاملات مالية، وكان دوره، وما زال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما. وتهيب بالاعلام عدم الإنسياق وراء من يروج الاشاعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيدين الفني والانساني".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تنفي أي خلافات مالية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.