كايلي جينر مشتاقة بطريقة جريئة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أطلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"بصورة جريئة عبر حسابها الخاص على انستغرام، وبدت بشعر منسدل طويل وحمالة صدر بلون الجلد وبنطال قطني أسود اللون. وأعربت عن شوقها لأحد ما لكن لم تحدد لمن. إلا أنه من المتوقع أن يكون الشوق لحبيبها ووالد ابنتها ترافيس سكوت.

علّقت كايلي على الصورة بقولها: "اشتقت إليك، اشتقت إليّ". يذكر أن جينر انفصلت عن سكوت بشكل مفاجئ، وكانا أمضيا فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا معاً في قصرها وذلك من أجل ابنتها ستورمي.