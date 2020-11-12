شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المشهد المؤثر لوفاة والد مى عز الدين فى مسلسل "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أحدثتها الفنانة مي عز الدين عقب الحلقة الماضية من مسلسل "خيط حرير"، والتي تضمنت مشهد وفاة والدها خلال أحداث المسلسل، خاصة من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة.

وهي الأغنية التي تحمل اسم "ناقصني أمان" من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.

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من ناحية أخرى تقوم قناة ON بإذاعة حلقات مجمعة مساء اليوم الخميس، في الساعة الساعة السابعة، حيث سيتم عرض من الحلقة الرابعة وحتى الثامنة، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت عبر قناة On Drama في الساعة الثانية ظهراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.