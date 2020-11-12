شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود عبد المغنى من صالة تحرير الخليج 365 : "الله أكبر عليكم ..جهدكم ظاهر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم محمود عبد المغنى، اليوم الخميس، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، وكان فى استقباله رئيسا التحرير التنفيذيان عبد الفتاح عبد المنعم، وكريم عبد السلام، ورئيس قسم الفن في الخليج 365 عمرو صحصاح ، والزميل على الكشوطى، والزميل عماد صفوت، وتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام والمواقع التابعة وآليات العمل بداخلها، فى جولة داخل صالة التحرير

وفى أول تعليق للفنان محمود عبد المغنى من صالة تحرير الخليج 365 ، قال " الله أكبر عليكم ، إنتو معديين فى الشرق الأوسط كله ، وإحنا بنتابعكم باستمرار ، وجهدكم باين طبعا"

واطلع "عبد المغنى، "على سير العمل فى صالة تحرير"الخليج 365"، وكيف يتم إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية من داخل صالة التحرير، وعلى عمل الأقسام داخل الجريدة وكذلك ستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

كما شاهد عبد المغنى، تجربة المتابعة اللحظية لمستويات التفاعل للمحتوى الإخبارى، من خلال خدمة كراود تانجل التى يوفرها فيس بوك وتعطى مؤشرات لحظية للأخبار والبوستات والصور والفيديوهات الأكثر جاذبية على مدار اللحظة.

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