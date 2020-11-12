صورة.. بوسي شلبي تزور قبر زوجها الراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته الرابعة

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رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على زيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك في ذكرى وفاته الرابعة، التي تحل اليوم الخميس.
بوسي شلبي نشرت صورة من أمام قبر زوجها الراحل، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، وطلبت من جمهوها قراءة الفاتحة له، بقولها: "اسألكم الفاتحة".
بوسي شلبي
وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد نشرت صورة لمحمود عبدالعزيز، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
وأضافت: "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".
وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها".
واختتمت كلامها، بقولها: "هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسالكم الفاتحه غدا الذكري ٤".
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