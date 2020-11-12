صورة.. بوسي شلبي تزور قبر زوجها الراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته الرابعة

رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على زيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك في ذكرى وفاته الرابعة، التي تحل اليوم الخميس.

بوسي شلبي نشرت صورة من أمام قبر زوجها الراحل، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، وطلبت من جمهوها قراءة الفاتحة له، بقولها: "اسألكم الفاتحة".

بوسي شلبي

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد نشرت صورة لمحمود عبدالعزيز، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

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وأضافت: "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها".

واختتمت كلامها، بقولها: "هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسالكم الفاتحه غدا الذكري ٤".