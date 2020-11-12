صورة.. ياسمين صبري تستقبل الشتاء بإطلالة أنيقة وشمسية

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة تتناسب مع أجواء فصل الشتاء.
ياسمين صبري ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي مرتدية بنطلون جينز وقميص أبيض فوقه بليزر باللون الكحلي، ولفتت الأنظار بشمسية أمسكتها في يدها.
وكانت ياسمين صبري قد أعلنت عن عزمها خوض المنافسة في المارثون الرمضاني المقبل، ولكن لم يتم الإعلان عن تواجدها في المنافسة بشكل رسميحتى الآن.
يذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها بطولته كلا من الفنانين، أحمد مجدي، وأيتن عامر، ودياب، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقع عادل.
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