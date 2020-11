لأول مرة.. سيلينا جوميز مثلية الجنس في فيلم جديد

رنا صلاح الدين - تلعب النجمة الأمريكية سيلينا جوميز شخصية امرأة مثلية الجنس في فيلم جديد بعنوان In the Shadow of the Mountain.

من المتوقع أن تصور سيلينا شخصية رائدة تسلق الجبال البيروية ورائدة الأعمال الاجتماعية سيلفيا فاسكيز لأفادو في فيلم جديد تحمل نفس الاسم، استنادًا إلى مذكرات فاسكيز لافادو القادمة "في ظل الجبل". وفقا لهوليوود ريبورتر، الذي شاركت الأخبار يوم الأربعاء

سيلفيا، 46 عامًا، هي أول امرأة مثلية الجنس علنًا تكمل تحدي القمم السبع في كل من القارات السبع، في عام 2018، وأول امرأة من بيرو تصل لقمة جبل ايفرست. وذكر تقرير "ديلي ميل" أن الأمر استغرق سنوات لكي تكمل سيلفيا التحدي.

عند الانتهاء من تسلقها النهائي، شاركت سيلفيا إنجازها على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها فوق دينالي.

وهي الآن تساعد النساء الأخريات اللواتي عانين من سوء المعاملة من خلال منظمتها "الفتيات الشجاعات"، التي ألهمتها لإطلاقها بعد عدة محاولات تسلقها أكونكاغوا.