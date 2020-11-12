وفاة المخرجة الفرنسية نيلي كابلان بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المخرجة والكاتبة النسوية الفرنسية نيلي كابلان التي كانت تُعتَبَر رمزاً لـ"الموجة الجديدة" عن 89 عاماً في مستشفى بجنيف.

وقال فرنسوا مارتينيه الذي أجرى مقابلات معها على مدى سنوات لمجلة "لي كاييه دو سينما" إنها رافقت شريك حياتها الممثل والمنتج الفرنسي كلود ماكوفسكي إلى جنيف، حيث توفي في أغسطس/آب الماضي بمرض باركنسون، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ومكثت كابلان في مأوى لكبار السن حيث أصيبت بفيروس كورونا الذي أدى إلى وفاتها.

وكانت نيلي كابلان المتحدرة من عائلة روسية والمولودة في بوينوس أيرس وصلت إلى فرنسا وهي في الـ22، وبدأت مسيرتها السينمائية مع المخرج أبيل جانس الذي بقيت تتعاون معه نحو 10 سنوات.

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وكانت كابلان تحب الأدب وخصوصاً الشعر، وارتبطت عاطفياً بعدد من الكتّاب من بينهم فيليب سوبو وأندريه بروتون.

واشتهرت كابلان بفيلم "لا فيانسيه دو بيرات" (خطيبة القرصان) الذي اختير ضمن الأفلام المؤهلة للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي عام 1969، وأدت الدور الرئيسي فيه الممثلة برناديت لافون.

ومن الأفلام الأخى التي أخرجتها "بابا لي بتي باتو" (1971) و"نيا" (1976) و"شارل إيه لوسي" (1979) و"بات دو فولور" (1985) و"بليزير دامور" (1990).

إضافة إلى أفلام وثائقية عن عدد من الفنانين والمشاهير، من بينهم فيكتور هوغو وبابلو بيكاسو وسواهما.