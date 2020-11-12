شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فوكس يستعد لإنتاج وبطولة فيلم "The Burial" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الممثل العالمي جيمي فوكس لإنتاج وتمثيل دور البطولة في الفيلم الجديد"The Burial" من انتاج Amazon Studios والذي يركز على المعركة القانونية حول سلسلة منازل جنائزية خلال فترة التسعينيات، ويستند الفيلم إلى مقال جوناثان هار الذي نشر عام 1999 في صحيفة نيويوركر حول قضية النزاع التعاقدي التي رفعها رجل الأعمال ضد المدير التنفيذي للمنازل الجنائزية.

وكانت آخر أعمال جيمي فوكس فيلم PROJECT POWER الذى عرض على نتفليكس والفيلم يدور حول فكرة صراع الخير والشر حيث أن أبطال العمل أدورا أدوارهم بشكل جيد، خاصة دومينيك فيشباك التي لعبت دور روبن، حيث أدخلت فيشباك المشاهدين في العديد من الأحاسيس المختلفة في نفس اللحظة، بكل سهولة، أما عن بطلى العمل جيمي فوكس، وجوزيف جوردون ليفيت فتألقا كعادتهما.

وبالرغم من عدم حصول الفيلم على تقييم جيد على موقع imdb، ولا على موقع Rotten Tomatoes، ألا أن فيلم Project Power بشكل عام جيد، ويستحق المشاهدة، وممتع، وابتعد عن الملل، واحتوى على كثير من لقطات الأثارة والتشويق، جنبا إلى الأكشن الذى أخذ حيز كبير من أحداث الفيلم، خاصة مع تغيير أنماط وأشكال كل أبطال العمل بعد تناولهم للقرص، حيث تظهر قوة داخلية جديدة لكل منهم، التي تستطيع أن تنهى على حياتهم شخصيا في حالة زيادة الجرعة.

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العمل يظهر الصراع الداخلى لكل شخص أمام هذا النوع من الحبوب التي تعطى قوة خارقة، تمكن من اخذها على القيام بـ أي شيء، مما يضع كل من أبطال العمل في صراع شخصى داخلى، على أن ينتصر الأقوى فيهم.

ويدور فيلم Project Power حول انتشار خبر في شوارع "نيو أورلينز" عن وجود حبة جديدة غامضة، تكسِب كل من يتناولها قوًى خارقة تميزه عن غيره ممن يجربها، وتتمحور حبكة القصة في صعوبة توقع ما سيحدث للشخص من تغيّرات حتى يتناولها، وفي الوقت الذي يتطور جلد أحدهم ليصبح مضادًّا للرصاص أو يكتسب قدرة على الاختفاء أو يحظى بقوّة جسدية فائقة، يواجه آخرون أعراضًا أشد فتكًا، ولكن حين تتسبب تلك الحبة في انتشار الجريمة عبر المدينة وتصعيدها إلى مستويات خطيرة، يتعاون شرطي محلّي "جوزيف جوردون ليفيت" مع مروجة مراهقة "دومينيك فيشباك" وجندي سابق يدفعه ثأر خفي "جيمي فوكس" لمحاربة القوّة بالقوى الخارقة، والمخاطرة بتناول تلك الحبة لتعقّب المسؤولين عن انتشارها وإيقافهم.

فيلم Project Power من إخراج هنري جوست وارييل شولمان، ومن بطولة جيمي فوكس، جوزيف جوردون ليفيت، دومينيك فيشباك، رودريجو سانتورو، كولسون بيكر (MGK)، ألين مالدونادو، مع إيمي لانديكر، وكورتني ب. فانس، ومن تأليف ماتسون توملين، وإنتاج: إريك نيومان، P.g.a، براين أونكليس، p.g.a، أما عن المنتجون التنفيذيون فـ هم راى انجليك، أورلي-روز ستراوس، سكوت مورجان.