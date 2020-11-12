شكرا لقرائتكم خبر عن شيراز ما وراء الطبيعة تشارك دره بحدوتة "فى الحب سوا" من إلا أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الطفلة ريم عبد القادرة فى حكاية "فى الحب سوا" للنجمة درة من مسلسل "إلا أنا"، حيث بدأت درة اليوم تصوير أول مشاهدها، وننشر صورة تجمع بين درة والطفلة ريم ضمن الكواليس، حيث تظهر في دور امرأة عزباء ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

وكانت الطفلة ريم قد تألقت مؤخرا فى مسلسل ما وراء الطبيعة، بطولة أحمد آمين وإخراج عمرو سلامة.

درة والطفلة ريم

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