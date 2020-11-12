شيراز ما وراء الطبيعة تشارك دره بحدوتة "فى الحب سوا" من إلا أنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الطفلة ريم عبد القادرة فى حكاية "فى الحب سوا" للنجمة درة من مسلسل "إلا أنا"، حيث بدأت درة اليوم تصوير أول مشاهدها، وننشر صورة تجمع بين درة والطفلة ريم ضمن الكواليس، حيث تظهر في دور امرأة عزباء ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.
وكانت الطفلة ريم قد تألقت مؤخرا فى مسلسل ما وراء الطبيعة، بطولة أحمد آمين وإخراج عمرو سلامة.
درة والطفلة ريم
مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ريع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.
وكان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.
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