شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق.. شاهد أجمل صور هند رستم مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الموافق 12 نوفمبر ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1931، لذلك شاهد أجمل صور هند رستم مع ابنتها.



هند رستم و نجلتها



هند رستم و نجلتها



هند رستم و نجلتها



هند رستم و نجلتها

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هند رستم و نجلتها

هند رستم اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية ولقبت من قبل النقاد "بملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق"، وقدمت أكثر من 74 فيلماً سينمائياً وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي.

ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما، ولقد اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق" لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف، وقدمت آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم "حياتي عذاب"، حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.