شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستكمل تصوير Mission: Impossible 7 مع ريبيكا فيرجسون وسايمون بيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد النجم العالمى توم كروز يستكمل تصوير فيلمه الجديد برفقة النجوم ريبيكا فيرجسون وسايمون بيج فى البندقية ، حيث يستمر التصوير Mission: Impossible 7. بشكل جدى بعد اضطراب طويل سبب أزمة فيروس كورونا، وظهر كروز ، 58 عامًا مرتديًا سترة سوداء غير رسمية وسراويل جينز متناسق مع تفاصيل شخصية إيثان هانت.



توم كروز يصور Mission Impossible 7 (1)



توم كروز يصور Mission Impossible 7 (2)



توم كروز يصور Mission Impossible 7 (3)

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توم كروز يصور Mission Impossible 7 (4)

وكان قد كشف موقع ديلى ميل عن قيام توم كروز البالغ من العمر 58 عامًا، وريبيكا فيرجسون البالغة 37 عامًا بتصوير عدد من مشاهد المطاردات فى البندقية بإيطاليا، والتى تخضع الآن لحظر تجول جديد من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويأتى تصوير فيلم Mission Impossible 7 فى إيطاليا بعدما توقف التصوير بسبب إصابة 12 فردا من طاقم الفيلم بفيروس كورونا.

يشمل طاقم عمل توم كروز فى الجزء السابع من فيلم "مهمة مسحيلة" وفينج رامز وهنرى تشيرنى وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربى ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلى أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيسأى موراليس ، وسيتم تصوير ألفيلم أيضا فى البندقية ودول أخرى بما فى ذلك بولندا.