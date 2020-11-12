شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تشارك فى حفل "American Music Awards" ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاعفت شهرة النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون حول العالم، وذلك بعد تقديمها سلسلة من الأغنيات الناجحة التى أبهرت العالم مثل "WAP" و "Don’t Stop".

كشفت ميجان ذا ستاليون ( 25 عام ) أنها ستشارك فى حفل " American Music Awards " و ذلك بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة ، و هو الحفل الذى سيقام يوم 22 نوفمبر الجارى ويحضره عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم .

نشرت ميجان ذا ستاليون على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " و التى تضم أكثر من 17 مليون شخص صورتها التى تشير عن مشاركتها بالحفل ، و علقت على الصورة فكتبت : " مرحبا .. سأشارك فى حفل عالمى ضخم سيتم بثه على الهواء مباشرة يوم الأحد ، 22 نوفمبر (8 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، على قناة ABC.

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ميجان ذا ستاليون

يذكر أن ميجان ذا ستاليون قررت مؤخرا أن تساعد قطاع من النساء ذوات البشرة السمراء لكن بطريقة جديدة ومختلفة، فقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما مبادرة من أجل تقديم منح دراسية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة اللاتى يسعين للوصول للتعليم الجامعى أو نيل شهادة دراسات عليا.

وقد تعاونت ميجان ذا ستاليون مع Amazon Music لتقديم منحتين دراسيتين بقيمة 10.000 دولار كجزء من صندوق المنح الدراسية " Don't Stop " والذى سمى على اسم أحدث أغنية سينجل قدمتها ميجان مع النجم العالمى Young Thug.