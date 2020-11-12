شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان: قاعدة بذاكر وسعيدة باختيارى لتقديم حفل ختام مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نورهان لليوم السابع، إنها تستعد لتقديم حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وأنها تذاكر سكريبت الحفل، معربة عن سعادتها لاختيارها لتقديم حفل الختام، الذي يقام مساء اليوم الخميس الساعة السابعة في أحد الفنادق بالإسكندرية.

وقد بدت الفنانة نورهان فخورة بفقدانها الوزن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فنشرت العديد من الصور لإطلالتها الجديدة على "انستجرام"، ولم تكشف عن سر فقدانها الوزن الزائد إنما اكتفت بتعليق على انستجرام قالت فيه إن "خسارة الوزن دليل على أننا تعلمنا بعض الدروس، وأن بعض الخسارات مكسب".

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ويختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 والتي تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، مساء اليوم الخميس، فعالياته وتوزيع الجوائز علي الفائزين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث حرصت إدارة المهرجان على تطهير كافة الأماكن المضيفة لضيوف المهرجان.

وشهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى تكريم عدد من نجوم الفن الذي أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد.

كما شهدت دورة هذا العام عدد كبير من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف و عرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.