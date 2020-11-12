شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز بصورة نادرة لوالدها والساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرى رحيل الساحر محمود عبد العزيز، بنشرها صورة نادرة لوالدها ومحمود عبد العزيز عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت رانيا، قائلة:" هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب كما اسعدتم الناس بفنكم الراقي اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ابي الغالى و اونكل محمود عبد العزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم".



رانيا محمود ياسين

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تحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، لكن سوف تظل أعماله خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد.

النجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".