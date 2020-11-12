شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بخته" ديو يجمع أمير الغناء هانى شاكر وأحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم البرومو الرسمى، لأغنية "يا بخته" الجديدة التى سيقدمها لأول مرة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر والنجم أحمد سعد، والمقرر طرحها قريباً.

ويعتبر هذا الدويتو مفاجأة ، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي.. أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

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يذكر أن النجم أحمد سعد أحيا حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وبحضور كامل العدد.

قدم أحمد سعد وصلته الطربية التي أمتعت جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .