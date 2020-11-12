رانيا محمود ياسين تنشر صورة تجمع والدها بمحمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على إحياء الذكرى الرابعة للفنان محمود عبدالعزيز، بصورة نادرة تجمعها بوالدها النجم الراحل محمود ياسين.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هكذا أنتم في الجنة الآن بأذن الله الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي".
وتابعت: "اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، أبي الغالي وأونكل محمود عبدالعزيز التي تحل اليوم ذكراه الرابعة، في جنات النعيم".
ويعتبر الفنان محمود عبدالعزيز من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، فقد قدم كافة الأنماط والشخصيات المتنوعة، ومن أبرز أعماله "الكيت كات"، "الساحر"، "البريء"، "الكيف"، "جري الوحوش"، "العار"، "إعدام ميت"، وغيرها
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