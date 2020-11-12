بوسي تستعد لطرح أحدث أغانيها بعد أزمتها مع والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة بوسي لطرح أحدث أغانيها عبر موقع يوتيوب، وهي أولى أغانيها بعد الأزمات التي مرت بها مؤخرا، ومنها ما تردد عن تجاهلها مرض والدها

الشاعر ملاك عادل مؤلف الأغنية الجديدة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أنا صاحب فكرة الأغنية، وكتبت كلماتها ولحنها الفنان مصطفى حجاج، ووجدنا صوت بوسي الأنسب لغنائها، وبالفعل أعجبت بها وسجلتها، ووزعها موسيقيا أحمد عادل، ومن المقرر طرحها خلال أيام".

بوسي كانت قد أصدرت بيانا صحفيا، أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، في مشهد ظالم ومؤسف: "أنا مش مصدقة اللى بيحصل. لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له بمبلغ من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين. بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة