بصورة رومانسية.. الفيشاوي بصحبة زوجته: "حب حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته نادية كامل.
وعلق: "حب حياتي للأبد"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وكان الفيشاوي قد احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 40، وسط مجموعة من أصدقائه داخل منزله.
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "قمر 14"، وهو من بطولة أحمد بدير، أحمد مالك، محمد جمعة، خالد أنور، مي الغيطي، ومن إخراج هادي الباجوري.
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