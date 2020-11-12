محامي شيرين عبدالوهاب يكشف لـ"الخليج 365" تحذيرها لصناع مسلسل "لؤلؤ وموقفها من زوجها‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الخبير القانوني حسام لطفي رفض موكلته الفنانة شيرين عبدالوهاب ما يتردد بشأن تناول مسلسل "لؤلؤ" لسيرة حياتها، مؤكدًا أنها لن تسمح بالترخيص للعمل، ولن تسمح بالزج باسمها به.

لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "فيما يخص البيان الصادر من الفنانة شيرين عبدالوهاب بشأن المسلسل الذي تردد تناوله سيرة حياتها، أؤكد مجددًا بصفتي المستشار القانوني لها، أننا بالفعل نعد لملاحقة من يزج باسمها في أي عمل، خاصة أنها لم تصرح به، ولم تعلم عن إعداده شيئًا".

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وأضاف: "العمل الذي يروج له باعتباره عن سيرة حياتها، تجاهل تمامًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، ما زالت في أقوى مراحل عطائها الفني، وما يحدث عملية تجارية بحتة للترويج للمسلسل من صناعه، ومن جانبنا لن نسكت على أي تجاوز في حق الفنانة بهذا الشأن".

لطفي تحدث عن البيان الخاص بالمعاملات المالية بين الفنانة شيرين وزوجها الفنان حسام حبيب، وقال: "فيما يتعلق بما تم تداوله، جاء البيان؛ ليؤكد عدم صحة المثار بهذا الشأن، وأوضح أن دور الفنان حسام حبيب يقوم فقط على التشاور بالأمور الفنية، فيما عدا هذا، لكل منهما حسابه المالي ومعاملته الضريبية المنفردة المستقلة، ولا يوجد أي تداخل بينهما، وما يحدث ما هو إلا اختلاق لوجود أزمات بينهما، وهذا لا أساس مطلقًا لصحته، وهو ما أكدته أيضًا إعلاميًا عدة مرات".

وأصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب أمس الأربعاء بيانات صحفية، أكدت بالأول عدم تدخل زوجها الفنان حسام حبيب في أمورها المالية، وأعلنت بالثاني رفضها ما تردد عن تناول مسلسل "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر ببطولته، لسيرة حياتها.