فيديو.. محمد رمضان في حمام السباحة: "من إمتى كان في حد همني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له من داخل حمام سباحة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "رمضان" في الفيديو بـ"لوك" جديد، على نغمات أغنية "أنا جدع"، في مقطع تقول كلماته: "طب من إمتى كان في حد همني.. من فيكم كان مد إيده شدني.. لو بعتوا إحنا عادي نشتري".

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: "جمهوري في ضهري، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة أحمد زاهر، سلوى عثمان، روجينا، نور، رحاب الجمل، محمد علاء، محمد جمعة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.